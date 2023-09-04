إعصار مدمر يضرب تايوان والآلاف يشردون من منازلهم.. شاهد

تشهد جزيرة تايوان في الأيام القليلة الماضية إعصارا مدمرا “هايكوي”، وهو الأمر الذي دفع حكومة تايبيه إلى رفع حالة التأهب، وتحذير المواطنين حفاظا علي أرواحهم وسلامتهم.

وتسبب الإعصار في إصابة أكثر من 40 شخصًا واقتلاع الأشجار وإجبار الآلاف على الإجلاء من منازلهم.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، كانت العاصفة، التي وصلت إلى اليابسة أمس الأحد على الساحل الشرقي، هي الأولى التي تضرب الجزيرة مباشرة منذ أربع سنوات.

كما وكانت فرق التنظيف تعمل اليوم الاثنين على استعادة الخدمات بعد انقطاع التيار الكهربائي عن 160 ألف منزل يوم الأحد. لكن حتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار هيكلية كبيرة.

وعلى الرغم من أن هذا هو موسم الأعاصير في غرب المحيط الهادئ، والذي شهد 11 إعصارًا حتى الآن، إلا أن هايكوي هي أول عاصفة كبرى تضرب تايوان بشكل مباشر منذ 4 سنوات.