عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: مؤشرات البورصة تنجح في الارتداد وتعاود الصعود اليوم الإثنين

قال حسام عيد خبير أسواق المال ان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 اغلق على ارتفاع قدره 184.98 نقطة بنسبة صعود 0.99% مسجلاً مستوى إغلاق قياسي جديد عند 18910.99 نقطة.

أوضح أن صعود مؤشر البورصة بفضل الاداء الإيجابي والارتداد والصعود مرة أخرى لأغلب الاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 18600 نقطة بفضل استمرار إتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لتحقيق مستوى قياسي جديد بنهاية التعاملات.

وأضاف ان المؤشر الرئيسي استقر أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 18800 نقطة يدفعه إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستوى إغلاق قياسي جديد وتحديدا عند مستوى 19000 نقطة، مدعوماً باستمرار نشاط الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالاسهم القيادية.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قال حسام عيد انه استقر أيضاً بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق مرتفعا بمقدار 18.54 نقطة بنسبة صعود 0.54% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3830.9 نقطة بفضل الاداء المتباين والمستقر لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

اضاف: استقر المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3860 نقطة مدعوماً بعودة إتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني وهو 3800 نقطة.

اسواق المال خبير أسواق المال البورصة مؤشر البورصة المؤشر الرئيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

ترشيحاتنا

فخ غير متوقع.. جندي بالجيش الأوكراني يروي تفاصيل مروعة عن الهجوم المضاد

الغرفة التجارية بالسعودية: تطبيق عمرة البدل غير مقبول وهو استغلال لضيوف الرحمن

بعد تحويله مقلبا للنفايات.. ماذا حدث لسور مجرى العيون؟|إجراءات عاجلة من الحكومة

تأكيدًا لـ صدى البلد.. طارق حامد إلى ضمك رسميًا

بعد حكم النفقة.. مناشدة عاجلة من طليقة توفيق عكاشة لوزير الداخلية

بدون رسوم| البنك المركزي يقدم هدية للمواطنين تستمر لمدة 15 يوم ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون رسوم| البنك المركزي يقدم هدية للمواطنين تستمر لمدة 15 يوم ..تفاصيل

تقرير فرنسي: إنهاء حياة امرأة كل 3 أيام على يد شريكها

صور من حفل المنشد أحمد العمرى بمهرجان القلعة

يضرك في إيه|رد داعية الحج بالإنابة مقابل 4000 جنيه.. وعلاقته بوزارة الأوقاف؟

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ