خبير: مؤشرات البورصة تنجح في الارتداد وتعاود الصعود اليوم الإثنين

قال حسام عيد خبير أسواق المال ان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 اغلق على ارتفاع قدره 184.98 نقطة بنسبة صعود 0.99% مسجلاً مستوى إغلاق قياسي جديد عند 18910.99 نقطة.

أوضح أن صعود مؤشر البورصة بفضل الاداء الإيجابي والارتداد والصعود مرة أخرى لأغلب الاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 18600 نقطة بفضل استمرار إتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لتحقيق مستوى قياسي جديد بنهاية التعاملات.

وأضاف ان المؤشر الرئيسي استقر أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 18800 نقطة يدفعه إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستوى إغلاق قياسي جديد وتحديدا عند مستوى 19000 نقطة، مدعوماً باستمرار نشاط الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالاسهم القيادية.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قال حسام عيد انه استقر أيضاً بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق مرتفعا بمقدار 18.54 نقطة بنسبة صعود 0.54% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3830.9 نقطة بفضل الاداء المتباين والمستقر لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

اضاف: استقر المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3860 نقطة مدعوماً بعودة إتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني وهو 3800 نقطة.