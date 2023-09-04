قادما من الخور القطرى.. دكرنس يضم محمد عرفة

نجح مجلس ادارة نادى دكرنس الرياضى برئاسة المهندس الخضر ابراهيم فى الحصول على توقيع اللاعب محمد عرفه وذلك دعما" لخط دفاع الفريق الأول لكرة القدم،استعدادا للموسم الجديد بدورى المحترفين .



وعرفه هو أحد عناصر الخبرة ويجيد فى مركز المساك ويعد احد اللاعبين المميزين بهذا المركز كما سبق له اللعب لأندية المنصورة ونادى الوكرة القطرى ونادى المريخية القطري وأخيرا" نادى الخور القطري مما يعد اضافة قويه لخط دفاع الفريق



وبمقر اقامة الفريق الأول بنادى الزرقا الرياضى وقع اللاعب على عقود انضمامه وفى حضور رئيس مجلس الادارة