وقعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في خطأ كبير خلال مؤتمر صحفي مع نظيرتها الرومانية لومينيكا أوديبيسكو بالعاصمة برلين.

ووصفت الوزيرة الألمانية الحبوب الأوكرانية بالكوكايين، حيث قالت " أشكر رومانيا على توسيع بنيتها التحتية لممرات التضامن الأوروبية من أجل مضاعفة القدرة التصديرية لحبوب الكوكايين إلى 4 ملايين طن شهريا بحلول نهاية العام" وفقا لما أوردته وكالة ريا نوفوستي الروسية.

واستضافت العاصمة برلين، اليوم الاثنين مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية الألمانية في الخارج، وقالت بيربوك خلاله، إن ألمانيا تعتزم إعادة التفكير في التعاون العالمي على الصعيد الدولي، موضحة أن بلادها ستظهر كلاعب في فريق يعرف نقاط قوته ويتيح الفرصة لنقاط القوة لدى شركائه لتلعب دورها.

وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية، بإصلاح الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، في ضوء تحولات القوى العالمية.