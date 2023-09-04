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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل سقط من على سقالة خشبية بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

لقى عامل مصرعه بالقليوبية إثر سقوطه من على سقالة أثناء قيامه بحفر بئر ارتوازى فى إحدى قرى مركز شرطة شبين القناطر وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول "محمد ر " 19 سنة عامل جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

وتم تشكيل فرثق بحث قادة رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر وتوصلت التحريات أنه أثناء قيام المتوفى بالعمل فى حفر بئر ارتوازى ووقوفه على سقالة اختل توازنه وسقط على الأرض من ارتفاع حوالى 8 أمتار ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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