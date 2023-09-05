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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

حفل لكشف جنس الجنين
حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات  تم تداوله على نطاق واسع على تطبيق تويتر الكثير من الجدل .

يعد مقطع الفيديو لحفل للكشف عن جنس الجنين، وذلك بعد سقوط الطائرة التي قامت بنثر لون لتحديد نوع الجنين إلا أن المفاجأة كانت لوفاة قائدها أمام الضيوف.

وفقا لصحيفة الديلي ميل قد وقع الخلل في الطائرة وذلك بسبب انفصال أحد جناحيها وذلك عن جسمها في الهواء لتخرج عن السيطرة وقد شهدت منطقة سان بيدرو، لتشهد  مدينة سينالوا المكسيكية مأساة حقيقية.

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بحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، بدأت القصة عندما قام زوجان شابان اللذان كانا يحتفلان مع العائلة والأصدقاء وذلك بالطائرة التي قامت بالتحليق فوقهما للقيام بنثر مسحوقاً وردياً أو أزرق اللون، للإشارة إلى جنس الجنين.


أما ما حدث كان مفاجأة فقد اقترابت الطائرة من الزوجين وانطلقت هتافات السرور  إلا أن اللحظة السعيدة لم تدم لثوان معدودة وذلك بعد وقوع خلل في الطائرة بسبب انفصال أحد جناحيها عن جسمها

مقطع الفيديو نوع الجنين مدينة سينالوا المكسيكية سقوط الطائرة

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