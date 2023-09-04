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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يبحث استعدادات استضافة مصر بطولة الهوكي الدولية

صدى البلد

التقى عصر اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  بشريف كمال رئيس الاتحاد المصري للهوكى ، وبحضور  سيف حامد رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي وممثلا عن الاتحاد الدولى للهوكى، وذلك لبحث المستجدات الخاصة باستضافة مصر للبطولة والمقرر اقامتها تحت سفح الاهرامات فى الفترة من ٢٠ حتى ٢١ اكتوبر  القادم بمشاركة ١٠ فرق للرجال والسيدات 
 وسوف يتحمل الاتحاد الدولى للهوكي كافة الالتزامات المالية للفرق المشاركة بالبطولة من اقامة وتنقلات بالاضافة الى اهداء مصر للملعب الذي سوف تقام عليه مباريات البطولة.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على استعداد مصر التام لاستضافة البطولة والتى تعتبر بطولة تسويقية فى المقام الأول وأيضا  نظرا لاختيار المكان الذي سوف تقام به المباريات " الاهرامات "  وهو ما يعتبر عامل جذب وهام لتنشيط السياحة فى مصر.

وأشاد سيف حامد رئيس الاتحاد الإفريقي للهوكي وعضو الاتحاد الدولي للعبة، بالدور الكبير الذي يلعبه الدكتور أشرف صبحى للنهوض بالرياضة المصرية، والدعم الهائل والمتواصل لاتحاد الهوكي.

ومن جانب آخر يلتقي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي على هامش إقامة البطولة بمصر برئيس واعضاء  الاتحاد الدولى للهوكى  المتواجدين بمصر خلال فترة انعقاد البطولة .

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