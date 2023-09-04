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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نريد حقوقنا.. معلمو كوريا الجنوبية ينظمون وقفات احتجاجية بعد تعرضهم للتنمر

صدى البلد

قالت صحيفة “ذا جارديان” اليوم الإثنين، إن معلمي كوريا الجنوبية نظموا إضرابا جماعيا احتجاجا علي المضايقات التي يتعرضون لها من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، وهو الأمر الذي تسبب في انهاء بعض المدرسين حياتهم.

لقد تم توثيق مشكلة العنف بين الطلاب في البلاد بشكل جيد. لكن المعلمين يطالبون الآن بحماية أفضل لأنفسهم وسط غضب متزايد بشأن سوء معاملة أعضاء هيئة التدريس، بما في ذلك اتهامهم بإساءة معاملة الأطفال بسبب تأديب الطلاب.

وفي أعقاب ذلك، قال مدرس في أحد المدارس الابتدائية، “حقوق المعلم مهمة تماما مثل حقوق الطالب. نحن نتعرض يوميا للمضايقات من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، ويجب أن يتوقف هذا الأمر فورا”.

وقد تجمع ١٥ ألف معلم اليوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية في العاصمة سيول، وهم يرتدون ملابس سوداء، مطالبين بحقوقهم. كما نظمت بعض المسيرات في أماكن أخري في أنحاء كوريا.

وقد أخذ العديد من المعلمين إجازة لحضور الاحتجاجات، وأفادت التقارير بإغلاق بعض المدارس مؤقتًا، على الرغم من إعلان السلطات أن أفعالها غير قانونية وتهديدها بعواقب قانونية.

ومن جهتها، ألقت الوزارة باللوم على الحكومات السابقة في "المبالغة في التأكيد" على حقوق الإنسان للطلاب على حساب حقوق المعلمين، وهو ما قالت إنه أدى إلى "زيادة عدد التقارير العشوائية عن إساءة معاملة الأطفال".

كما أمر الرئيس يون سوك يول المسؤولين بأن "يأخذوا في الاعتبار بعمق" احتجاجات المعلمين وأن يبذلوا قصارى جهدهم لحماية حقوقهم.

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