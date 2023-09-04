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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق خلال أيام.. رئيس وزراء النيجر يكشف مفاجأة بشأن "إيكواس"

رئيس حكومة النيجر
رئيس حكومة النيجر

أكد رئيس وزراء النيجر علي لامين زين اليوم الاثنين إن السلطات في بلاده تتوقع الهجوم العسكري في أي لحظة من جانب قوات مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" مشيرا إلى أنها ستكون حربا ظالمة.

وأعلن رئيس وزراء النيجر خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده تأمل "التوصل في غضون أيام قليلة إلى اتفاق" مع "إيكواس" التي هددت بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، كاشفا عن أن النيجر لم توقف الاتصالات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بل تواصل الاتصالات".

وقال رئيس حكومة النيجر: "لدينا آمال كبيرة بالتوصل إلى اتفاق مع إيكواس في غضون أيام قليلة، وفيما يتصل بتهديد المجموعة بالتدخل عسكريا في النيجر، قال رئيس الوزراء: "نتوقع أن نتعرض لهجوم في أي لحظة، لقد تم اتخاذ كل الترتيبات، ستكون حربا ظالمة نحن مصممون على الدفاع عن أنفسنا إذا تعرضنا لهجوم".

وتخضع النيجر للعقوبات المفروضة من "إيكواس" بسبب احتجاز الرئيس المنتخب محمد بازوم في قصر الرئاسة بالعاصمة نيامي.

وأعلنت السلطات في النيجر عن فترة انتقالة بحد أقصى ثلاثة سنوات وهو الأمر الذي رفضته "إيكواس" وأعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجوعة الاقتصادية بغرب أفريقيا إمكانية القبول بفترة انتقالية قصيرة في النيجر تمتد لتسعة أشهر.

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