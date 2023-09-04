زعيم جماعة عنصرية أمريكية يعلن دعم بايدن في انتخابات الرئاسة 2024

قال زعيم جماعة عنصرية لوسائل الإعلام الأمريكية، إنه يدعم الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، على سلفه دونالد ترامب لأنه “يرسل صواريخ إلى أوكرانيا”.

وقاد جندي مشاة البحرية الأمريكية السابق، كريستوفر بولهاوس، الذي يشير إلى نفسه على الإنترنت باسم “المطرقة”، مسيرة تضم العشرات من أعضاء “قبيلة الدم” في منطقة أورلاندو مرتديا اللونين الأحمر والأسود ويلوحون بلافتات النازية، حيث أدى طاقم بولهاوس التحية النازية في حركة المرور.

ولفت التجمع انتباه وسائل الإعلام المحلية، حيث توقف المراسل المستقل بريندان جوتنشفاجر لإجراء مقابلة مع بولهاوس.

وعلى الرغم من وصف الرئيس جو بايدن لتفوق البيض بأنه “التهديد الإرهابي الأكثر فتكا في الوطن”، أعرب بولهاوس عن دعمه للرئيس الديمقراطي.

وقال: “صوتي عديم الفائدة.. أعتقد أن بايدن أفضل من ترامب لأنه يرسل صواريخ إلى أوكرانيا. المجد لأوكرانيا! المجد لآزوف!”.