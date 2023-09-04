قال البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الإثنين، إن خطابه عن عظمة روسيا تشير إلى الثقافة الغنية والتراث التاريخي للبلاد.

وحسب وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، قال البابا فرانسيس: "لم أتحدث عن روسيا بالمعنى الجغرافي، بل بالمعنى الثقافي".

وشدد البابا فرانسيس على أنه يريد الدعوة إلى اعتماد التراث التاريخي لروسيا، وأن الثقافة الروسية "غنية وجميلة".

وفي وقت سابق، قال ميخائيل بودولياك، أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، خدم “كأداة للدعاية الروسية” بعد أن تحدث بحرارة عن الإرث التاريخي الغني للأمة.

وادعى بودولياك، في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، أن “رئيس الكنيسة الكاثوليكية في خطاب مدمر للإنسانية المعاصرة”.

وأوضح أن “موسكو تستخدم مثال الشخصيات التاريخية مثل بطرس الأول (1672-1725) وكاثرين العظيمة (1729-1796) لتحفيز جنودها على القتال في أوكرانيا”.

وادعى أن “البابا يمجدهم ويستخدمهم رئيس روسيا فلاديمير بوتين للقضاء على هويتنا”.