منزعج من الحروب.. قائد الجيش الأمريكي يلتقي البابا فرانسيس

التقى البابا فرانسيس برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك أ ميلي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال ميلي إن البابا قلق للغاية بشأن مئات الآلاف من الأشخاص الذين قُتلوا وجُرحوا وأرواح المدنيين الأبرياء التي زهقت".

وأكد الجنرال أن البابا اهتم بسماع آرائي حول حالة الحرب ووضع الحرب والمأساة الإنسانية التي تكشفت في أوكرانيا".

ولعب ميلي - رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة - دورًا مركزيًا في الجهود المبذولة لتزويد أوكرانيا بالمساعدة بما في ذلك المعدات العسكرية والتدريب لمحاربة القوات الروسية.

وساعدت الإمدادت قوات كييف على استعادة الأرض من موسكو في بعض مناطق، بينما تشارك القوات الأوكرانية حاليًا في هجوم مضاد يواجه دفاعات روسية قوية.

يدعو البابا فرانسيس ، الذي أصبح رئيسًا للكنيسة الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم في عام 2013 ، بانتظام من أجل السلام في أوكرانيا وزار مبعوثه للسلام موسكو في يونيو ، بعد أسابيع فقط من زيارة كييف.

وقال ميلي ، وهو كاثوليكي متدين ، إنه ناقش مع البابا قضايا أخرى أيضًا ، بما في ذلك الحديث عن "إفريقيا".

وأضتف ميلي: "عمق معرفة البابا بالأحداث العالمية أمر مثير للإعجاب".. ويبلغ البابا من العمر 86 عامًا.