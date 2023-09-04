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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقطة تحول.. خوف أمريكي بعد قرار بوتين العسكري في حرب أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

قالت مجلة “ميليتري ووتش” الأمريكية، إن قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتجهيز طائرات “سو-34” بصواريخ "كينجال” سيسمح للقوات الروسية بتوسيع قدراتها في الحرب.

وأوضحت المجلة، أن "القوات الجوية الروسية استخدمت لأول مرة مقاتلات هجومية من طراز سو-34 لإطلاق صواريخ باليستية، وهي فرصة لم تكن معروفة من قبل يمكن أن تغير طبيعة استخدام الطائرات”.

وأضافت: “تجهيز طائرات “سو-34” بصواريخ “كينجال” سيؤثر على الوضع في جميع المسارح التي تنتشر فيها هذه الطائرات، من القطب الشمالي والشرق الأقصى إلى أوكرانيا وسوريا”.

وأشارت إلي أن “الطائرة سو-34 هي الطائرة المقاتلة التكتيكية الأطول مدى في الخدمة في جميع أنحاء العالم، ونظرا لأدائها المتقدم، يمكن لهذه الطائرة حمل حمولات أثقل بكثير لمسافات أطول”.

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وأضافت: "تُستخدم صواريخ كينجال بشكل نشط في مسرح العمليات الأوكراني، وكان من أهم إنجازاتها تدمير بطاريات صواريخ باتريوت في كييف في مايو من هذا العام".

بوتين روسيا أوكرانيا صواريخ كينجال

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