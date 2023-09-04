نقطة تحول.. خوف أمريكي بعد قرار بوتين العسكري في حرب أوكرانيا

قالت مجلة “ميليتري ووتش” الأمريكية، إن قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتجهيز طائرات “سو-34” بصواريخ "كينجال” سيسمح للقوات الروسية بتوسيع قدراتها في الحرب.

وأوضحت المجلة، أن "القوات الجوية الروسية استخدمت لأول مرة مقاتلات هجومية من طراز سو-34 لإطلاق صواريخ باليستية، وهي فرصة لم تكن معروفة من قبل يمكن أن تغير طبيعة استخدام الطائرات”.

وأضافت: “تجهيز طائرات “سو-34” بصواريخ “كينجال” سيؤثر على الوضع في جميع المسارح التي تنتشر فيها هذه الطائرات، من القطب الشمالي والشرق الأقصى إلى أوكرانيا وسوريا”.

وأشارت إلي أن “الطائرة سو-34 هي الطائرة المقاتلة التكتيكية الأطول مدى في الخدمة في جميع أنحاء العالم، ونظرا لأدائها المتقدم، يمكن لهذه الطائرة حمل حمولات أثقل بكثير لمسافات أطول”.

وأضافت: "تُستخدم صواريخ كينجال بشكل نشط في مسرح العمليات الأوكراني، وكان من أهم إنجازاتها تدمير بطاريات صواريخ باتريوت في كييف في مايو من هذا العام".