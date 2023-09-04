لقاء بوتين وأردوغان.. فشل تركي في إقناع روسيا بالعودة إلى صفقة الحبوب

في محادثات حظيت بمتابعة وثيقة في منتجع سوتشي بجنوب روسيا، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجهود التي بذلها نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لإحياء اتفاق تدعمه الأمم المتحدة للسماح بالمرور الآمن للحبوب من أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة إن بي آر الأمريكية.

اعتبرت إن بي آر، أن ذلك أحدث انتكاسة لاتفاق الحبوب منذ خروج موسكو منها في يوليو.

وفي مؤتمر صحفي في ختام القمة اليوم الاثنين، أعاد بوتين طرح سلسلة من الشكاوى بشأن اتفاق الأمم المتحدة، قائلا إن الاتفاق ساعد أوكرانيا على تصدير حبوبها لكنه فشل في الوفاء بوعوده لتسهيل التجارة الزراعية لروسيا.

وقال بوتين: "كما يحدث عادة من قبل الغرب، لقد خدعونا".

وأخبر بوتين أردوغان أن روسيا منفتحة على استئناف صفقة الحبوب – ولكن فقط بمجرد رفع القيود التي يفرضها الغرب على الخدمات المصرفية والخدمات اللوجستية لروسيا.

وأضاف الرئيس الروسي "لسنا ضد الاتفاق. نحن مستعدون للانضمام إليه مرة أخرى على الفور، ولكن فقط بعد الوفاء بالوعود التي قطعت لنا".

كما كرر بوتين أيضًا مقولة روسية مألوفة أخرى: أن صفقة الحبوب الأوكرانية أفادت في الغالب الدول الأكثر ثراءً.

ورفض أردوغان هذه الفكرة، قائلًا إن صفقة الحبوب أفادت بالفعل الدول الفقيرة، وأعرب عن أمله في أن تنضم روسيا مرة أخرى في النهاية إلى الاتفاقية الذي ساعد في صياغته.



أشارت الأمم المتحدة إلى أن المبادرة سمحت لنحو 33 مليون طن متري (36 مليون طن) من الحبوب والسلع الأخرى بمغادرة ثلاثة موانئ أوكرانية بأمان على الرغم من الحرب.