الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس أحد الشعانين بالإسكندرية| صور

ميرنا رزق

ترأس صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس أحد الشعانين، وذلك بكاتدرائية القيامة، بالإسكندرية.

شارك في الصلاة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، والأب فرنسيس وحيد، والأب يوسف محارب، راعيا الكاتدرائية، حيث ألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية حول "أحد الشعانين"، مشيرًا إلى أن هذا العيد من الأعياد السيدية الكبرى، نسبة إلى السيد المسيح، معددًا الأسماء الكثيرة التي تمتاز بها هذه المناسبة العظيمة.

وتأمل الأب البطريرك في بعض محطات دخول الرب يسوع إلى أورشليم، داعيًا الجميع إلى التتلمذ ليسوع، وأن يجعلوه ملكًا على قلوبهم، وحياتهم.

تضمن الاحتفال مباركة غبطة البطريرك أغصان السعف، والزيتون. وعقب القداس الإلهي، ترأس بطريرك الأقباط الكاثوليك، صلاة التجنيز العام.

