بيان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، اليوم الإثنين، إن الطريق إلى الدبلوماسية مع روسيا يكمن في ساحة المعركة.

وقال كوليبا: "لا توجد دولة في العالم تريد السلام أكثر من أوكرانيا. لكن بعض الحروب ليست مجرد صراعات أو نزاعات إقليمية".

وأضاف: “لا يمكن وقف الصراع بمجرد جلوس الأطراف على طاولة المفاوضات”، مشيرا إلي أن “تجميد الصراع سيعطي روسيا فترة راحة، والتي سيتم استخدامها للتحضير لهجوم جديد”.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني، أن "الطريق إلى الدبلوماسية يكمن في ساحة المعركة".

وقال كوليبا: “هناك حاجة إلى سلام عادل ودائم وفقا لصيغة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي”.

وأضاف أنه لن يكون هناك "سلام عادل" بدون وحدة أراضي أوكرانيا داخل الحدود، كما تم تعريفها في عام 1991.