حرب استنزاف.. أسابيع قليلة تحسم هجوم أوكرانيا المضاد

قال المحلل العسكري، فرانز ستيفان جادي، من موظف في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، إن الأسابيع 3-4 القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لـ الهجوم الأوكراني المضاد.

وحسب صحفة “بيلد” الألمانية، قال فرانز ستيفان جادي، إن “هناك الآن حرب استنزاف، ولكن في الأسابيع المقبلة سيصل الصراع إلى ذروته”، مشيرا إلي أنه “من المحتمل أن يؤدي استهلاك الذخيرة والنضوب البطيء للقوات إلى وضع نهاية لهذا الهجوم".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إنه يتفق مع الرئيس فلاديمير بوتين، بأن هجوم أوكرانيا المضاد قد فشل.

وأضاف شويجو: “ربما يكون من الخطأ بالنسبة لي التعليق على ما قاله القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، لا يمكنني إلا أن أؤكد أن هذا صحيح".

وأوضح أن “الجيش الأوكراني خلال الأيام العشرة الماضية يقوم بهجمات شرسة بقوات كبيرة وآمال كبيرة للوفاء بالأوامر المعطاة”.