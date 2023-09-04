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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باعتراف بوتين.. أوكرانيا تهاجم خطوط أنابيب الغاز الرئيسية إلى تركيا

أوكرانيا تهاجم خطوط
أوكرانيا تهاجم خطوط أنابيب الغاز الرئيسية إلى تركيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن خطوط الأنابيب الروسية التي تنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا تواجه هجوما مستمرا من قبل غواصات مسيرة تنطلق من الموانئ الأوكرانية.

ووجه الرئيس الروسي هذا الاتهام لـ أوكرانيا خلال لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي.

وزعم بوتين أن “سفننا تحرس أنظمة خطوط الأنابيب هذه، وهي تتعرض للهجوم باستمرار من موانئ البحر الأسود الأوكرانية”، في إشارة إلى خطوط أنابيب الغاز “بلو ستريم” و”ترك ستريم”.

وفي مايو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها صدت هجوماً أوكرانياً على السفينة “إيفان كورس” التي تحرس خطي الأنابيب.

وقالت الدفاع الروسية، إن الحادث شمل ثلاثة زوارق سريعة غير مأهولة، دمرت على بعد 90 ميلاً (145 كيلومترًا) شمال شرق مضيق البوسفور التركي.

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في الشهر الماضي، أعرب الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش عن أمله في أن يكون خط أنابيب ترك ستريم، الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى بلاده عبر البحر الأسود، آمنا ومؤمنا، وألا يعاني من نفس مصير خطوط أنابيب نورد ستريم المخربة.

بوتين الغاز تركيا روسيا

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