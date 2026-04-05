إسلام صادق: ثنائية الأسطورة تُشعل سباق الهدافين وتحرج جهاز المنتخب

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 4 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وكتب الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك على الصدارة ومستمر في المنافسة على الدوري، اكتسح المصري 4-1 بمساندة جماهيرية غير مسبوقة، السوبر "بيزيرا" و"فتوح" و"عمر" و"بنتايج" و"عبد المجيد" يتألقون، والأسطورة يسجل مرتين وينافس على الهداف، ويحرج جهاز المنتخب الوطني".

ترتيب الزمالك والمصري

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 46 منفردًا بصدارة جدول ترتيب الدورى، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 32 نقطة فى المركز الخامس.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع شباب بلوزداد مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

على أن تقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في إياب نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 17 أبريل الجاري.