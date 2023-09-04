التضخم في تركيا يصل إلى 58.9% في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2023 ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 58.94% في أغسطس آب متجاوزًا التوقعات ومرتفعًا للشهر الثاني على التوالي نتيجة لانخفاض سعر الليرة وزيادة الضرائب في الآونة الأخيرة.



وبحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، فقد بلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 9.09% على أساس شهري بانخفاض طفيف عن 9.49% في الشهر السابق.



ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 55.9% والتضخم الشهري 7.0%. وفي يوليو تموز كان الرقم السنوي 47.83%.



وارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 85.51% في أكتوبر تشرين الأول الماضي.



وانخفضت الليرة قليلا بعد صدور بيانات التضخم إلى 26.78 مقابل الدولار بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش.



وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 5.89% على أساس شهري في أغسطس آب، مسجلاً ارتفاعًا سنويًا بلغ 49.41% وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي.