كريم رمزي: الزمالك مرعب هجوميًا.. وبيزيرا وناصر منسي كلمة السر

حقق نادي الزمالك فوزًا كبيرًا على المصري البورسعيدي بـ 4 أهداف مقابل هدف على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

وكتب الإعلامي كريم رمزي عبر حسابه على “فيسبوك”: "هايل الزمالك بيقدم أداء ممتاز مع معتمد جمال.. بيزيرا بيحل أي حاجة بمهارة مش طبيعية.. وناصر منسي مهاجم بحق وحقيقي.. فتوح هجوميا ودفاعيا ممتاز.. الزمالك بقى عنده حلول كتير في الهجوم، كرات زمن لعب مفتوح أو كرات ثابتة".

ترتيب الزمالك والمصري

ارتفع رصيد الزمالك بهذه النتيجة إلى النقطة 46، منفردًا بصدارة جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 32 نقطة في المركز الخامس.

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على المصري

من المقرر أن يلعب الزمالك مع شباب بلوزداد مساء يوم الجمعة المقبل، 10 أبريل، ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

فيما تقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في إياب نصف النهائي يوم الجمعة الموافق 17 أبريل الجاري.