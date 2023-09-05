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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية: المساس بمجانية خدمات الطوارئ خط أحمر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية،  مستشفى صدر 23 يوليو التابعة لإدارة الخانكة، حيث تفقد جميع أقسام المستشفى.


وبدأ وكيل وزارة الصحة الجولة بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ للاطمئنان على تواجد الفريق الطبى، والتأكد من توافر الأدوية وكافة المستلزمات.


وأكد الدكتور حمودة الجزار على عدم المساس بمجانية خدمات الطوارئ، وأن مريض الطوارئ خط أحمر تماماً، وأن جميع الخدمات تُقَدم لمرضى الطوارئ بالمجان، بما فيها الأشعة والتحاليل الطبية.


كما شملت الجولة تفقد العيادات المسائية والمعمل والأشعة، وكذلك العمليات والرعاية المركزة، والصيدليات، للاطمئنان على حُسن سير العمل بهم، وعلى توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أوصى بترتيب وتنظيم كافة الصيدليات.


كما تابع وكيل الوزارة أعمال التطوير الجارى ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات، وخلال الزيارة أكد على ضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة داخل المستشفى استعداداً للتسجيل فى الاعتماد، ومن ثَم دخول المستشفى ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل.
وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وامتنانه وتقديره عن الجهد المبذول من قِبل الدولة، كما تقدم بخالص شكره لمحافظ القليوبية عن التعاون المثمر من أجل الانتهاء من تطوير المستشفى.
 وأعرب أيضا، عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد الخولى مدير المستشفى والفريق المعاون له، وجميع العاملين بالمستشفى على الجهد المبذول، محفزًا إياهم ببذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

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