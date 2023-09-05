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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليست المرة الأولي.. اختيار مصر ضمن أفضل وجهات سياحية في شمال أفريقيا

مصر
مصر

عقب باسم حلقة، نقيب السياحيين، على اختيار مصر ضمن أفضل وجهات سياحية في شمال أفريقيا، قائلا: إنها ليست المرة الأولي، مشيرا إلى أن كل استقصاء عن السياحة في العالم، تأتي مصر فيه ضمن مقدمة الدول الجاذبة للسياحة.

وأضاف نقيب السياحيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن مصر تعتبر من أهم الدول السياحية فى منطقة حوض البحر المتوسط لأسباب عديدة، أولها أنها أقدم حضارة موجودة بالمنطقة، والجو المعتدل طوال العام، والمسافة القريبة من دول العالم، إلى جانب الأسعار فى مصر بالمقارنة بغيرها من الدول.

وتابع باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بملف السياحة فى مصر، وبالتالي تم العمل عليه بقوي، ومنها افتتاح متحف الحضارة، والتجهيز للمتحف المصري الكبير والمتاحف الجديدة الأخرى فى عدد من المحافظات.

باسم حلقة نقيب السياحيين شمال إفريقيا مصر وجهات سياحية

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