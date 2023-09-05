بنك جي بي مورجان يتوقع موجة غلاء قادمة في تركيا





رغم كل التحركات الاقتصادية في تركيا بعد انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان، إلا أن الوضع الاقتصادي لا يسير على مايرام، وهو ما جعل بنك أمريكي كبير، له توقعاته وتقييماته أن يعتبر أن القادم لن يكون سارًا على أنقرة، بموجة غلاء قادمة تحركها معدلات التضخم.



وبشكل سيئ، توقع بنك جي بي مورجان، أن يرتفع التضخم في تركيا بنهاية العام الجاري 2023، ليصل إلى 65% ، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي.

ونسبة التضخم في توقعات هذه المرة أكثر من توقع سابق كان 62% ، وذلك بعد أن جاءت بيانات التضخم لشهر أغسطس أعلى من المتوقع.

كما توقع البنك أن يصل المعدل السنوي للتضخم إلى الذروة عند 73% في مايو 2024.

وقال البنك أيضا إنه يرى مخاطر تهدد برفع توقعاته لسعر الفائدة في تركيا لعام 2023 بأكمله، والتي يبقى عليها عند 35%، فيما توقع ارتفاعها بنهاية العام المقبل إلى 45% بدلا من تقديرات سابقة تبلغ 40%.



وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 58.94% في أغسطس.