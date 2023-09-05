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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اختبارات لانتقاء لاعبي الملاكمة ضمن مشروع البطل الأوليمبي بالبحر الأحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية اختبارات انتقاء لاعبي رياضة الملاكمة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي. 

شملت الاختبارات الفئات العمرية (2010- 2011) بنين و(2008- 2009) بنات، وذلك استعدادًا للموسم الرياضي 2023- 2024.

وقد شهدت هذه الاختبارات مشاركة حوالي 1500 لاعب، حيث تمت في الصالة المغطاة بالمركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة. وتم تنظيمها بإشراف الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمد الكردي والدكتور محمد حمدي، بالإضافة إلى حضور العديد من المسؤولين والخبراء في مجال الملاكمة والرياضة.

تأتي هذه الخطوة في إطار دعم وتطوير المواهب الشابة في مجال رياضة الملاكمة وخلق فرص جديدة للاكتشاف والتدريب للأجيال الصاعدة في هذا اللعبة الرياضية.
 

الملاكمة المشروع القومي للموهبة البطل الأوليمبي اختبارات انتقاء البحر الأحمر

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