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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 25 دولة.. استمرار فعاليات المؤتمر الدولي «طب الأسنان الأخضر» بشرم الشيخ

مؤتمر طب الأسنان
مؤتمر طب الأسنان

تستمر فعاليات  المؤتمر السنوي الـ 70 لطلاب طب الأسنان لليوم الثاني عى  التوالي تحت عنوان "طب الأسنان الأخضر" من مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وزارة الصحة ووزارة النقل و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة نيو جيزة وجامعة الإسكندرية ومجموعة من المنظمات الدولية، بمشاركة 25 دولة هي مصر والمغرب وتونس ولبنان وتايوان وسلوفينيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك الشعبية ولاتيفيا وروسيا وفلسطين وألمانيا و الأردن وكردستان وسويسرا وجواتيمالا والسويد وتركيا والعراق وألبانيا واليابان وفرنسا وباكستان وكازاخستان والسودان.

حضر المؤتمر الدكتور محمد الحمامصي، نقيب أطباء الأسنان بجنوب سيناء، والدكتورة مريم الأحمدي، رئيس المؤتمر و نائب رئيس الجمعية الدولية لطلاب طب الأسنان، والدكتور محمد صبري، الأمين العام للمؤتمر، والدكتور أحمد عادل، عميد كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية.

يهدف المؤتمر إلى التثقيف و التوعية المهنية والعلمية للطلاب حول العالم، وزيادة الوعي بين ممارسات طب الأسنان وتعليمهم كيفية تغيير روتينهم اليومي تجاه سير عمل مريح وصديق للبيئة من أجل ممارسة طب أسنان صديق للبيئة في المستقبل في ضوء اتجاه الدول للحفاظ على البيئة. 

وتتخلل المؤتمر مسابقات علمية تختبر المستوى العلمي لدى المتسابقين.

وقالت الدكتورة مريم الأحمدي، رئيس المؤتمر ونائب رئيس الجمعية للعلوم: “تمنينا أن ننظم المؤتمر السنوي بنسخته الـ70 علي أرض مصر، فكان آخر مرة يقام فيها  على أرض مصر سنة 2008، أي منذ 15 سنة”. 

وأضافت: “نحن نسعى لأن نساهم في جعل مصرنا الحبيبة في القمة، ولا ننكر دور المسئولين اللذين ساهموا في إقامة المؤتمر على أرض السلام شرم الشيخ”.  

وأوضحت أن مشاركة 25 دولة على مستوى العالم تتيح زيادة الوعي بالمنظور البيئي ليتعرفوا أكثر على الحضارة المصرية، وكذلك  تبادل الثقافات بين الطلبة المشاركين.
 

مؤتمر طب الاسنان

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مؤتمر طب الأسنان الأخضر شرم جنوب سيناء

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