خناقة على فلوس.. عاطل ينهي حياة عجلاتي بالزيتون

أنهي عاطل حياة عجلاتي بعد أن انهال عليه بسكين لينه حياته بسبب خلافات مالية بينهما.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وأداة الجريمة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

‏وكان قسم شرطة الزيتون قد تلقى بلاغاً باستقبال مستشفى حكومي شخص مصاب بطعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده ولقي مصرعه .

‏على الفور تم توجيه رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان عاطل وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية بينهما ، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.