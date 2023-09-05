عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أهداف التنمية المستدامة.. مؤتمر كلية العلوم بجامعة الأزهر في أسيوط

صدى البلد

 تنظم كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط المؤتمر الدولي السادس للآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية  (ICNHBAS 2023) الذي سيعقد خلال الفترة من 22-25 من سبتمبر 2023م في مدينة الغردقة؛ وذلك في إطار نشاطها العلمي الكبير الذي تحرص عليه دائمًا دعمًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م. 

 صرح بذلك الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان، عميد الكلية رئيس المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح عميد كلية العلوم أن المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات الدولية الرائدة التي تعقد داخل جمهورية مصر العربية لتقديم البحوث الأساسية والجديدة في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الشراكة بين كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط كأول كلية حاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، ومختلف الجامعات والمراكز البحثية (كجهات علمية) والجهات الصناعية والاستثمارية (كجهات تمويل) من داخل مصر وخارجها؛ وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى للموارد البشرية في هذه الجهات، مشيرا إلى أنه من خلال رؤية الكلية ورسالتها فقد حقق المؤتمر على مدار خمس دورات متتالية نجاحات متميزة من حيث عدد المشاركين والدول الأجنبية والعربية التي شاركت  في جلسات المؤتمر العلمية، كما شملت النجاحات السابقة للمؤتمر قوة الأوراق البحثية التي عرضت ونوقشت بالمؤتمر، لافتا إلى أن المؤتمر يسعى خلال دورته الحالية إلى تأكيد هذه النجاحات، وتأكيد مكانته وسط المؤتمرات محليا وإقليميا ودوليا، والذي ظهر بقوة فى عدد الباحثين الذين تسابقوا للاشتراك في المؤتمر رغم الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم؛ فقد سجل المؤتمر في دورته الحالية حتى الآن وقبل شهرين من انطلاقه مشاركة أكثر من 200 باحث يمثلون أحدث الاتجاهات البحثية فى مجال العلوم الأساسية والتطبيقية حول العالم.

مضيفًا أن المؤتمر يقدم من خلال هذه البحوث رؤية تطويرية لدور المؤسسات العلمية في تفعيل مسيرة البحث العلمي؛ كونه القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة من خلال عرض التطورات وتقديم الحلول والمقترحات – محتكمين إلى الباحثين وتصوراتهم في تطوير هذه الرؤية وتحليلها وترجمتها إلى واقع ملموس.

وأعلن عميد كلية العلوم أن المؤتمر تضمن عديدًا من المحاور التي تضمنت:  الرياضيات وتطبيقاتها، والاتجاهات الحديثة للفيزياء وتطبيقاتها، والاتجاهات الحديثة للكيمياء وتأثيرها على الحياة، والأبحاث المتقدمة في علوم النبات والميكروبيولوجي، بجانب علوم الأرض،  وأبحاث علم الحيوان الأساسية والتطبيقية، والعلوم البيئية والزراعية.

مشيرًا إلى أن المؤتمر يتميز هذا العام بإضافة محور جديد لأول مرة وهو محور دور العلماء العرب والمسلمين في العلوم الأساسية خاصة في ظل مشاركة باحثين أجانب من مختلف دول العالم، بجانب تنظيم ورش عمل على هامش المؤتمر تتناول التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، وإعادة التدوير وغيرها من الورش، مضيفًا أنه يسعى إلى مراجعة أولويات البحث العلمي؛ دعما لجهود الدولة المصرية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الإستراتيجية في مختلف مجالات التنمية بشكل عام وفي الابتكار والمعرفة والبحث العلمي على وجه الخصوص.

كما يستضيف المؤتمر عديد من المتحدثين الرئيسيين من العلماء البارزين من جميع أنحاء العالم؛ للتفاعل مع الخبراء في مجالاتهم ولتعزيز التعاون متعدد التخصصات؛ بهدف مواجهة تحديات العلوم الحديثة والتكنولوجيا والمجتمع، ويروج المؤتمر لتبادل الأفكار الجديدة  والمبتكرة بين المشاركين وجهًا لوجه؛ تعظيمًا للاستفادة العلمية وإيجاد شركاء عالميين للتعاون في المستقبل.

التنمية المستدامة مصر 2030 جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة والدولة تخسر

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

الأغلى في التاريخ وامتيازات خرافية.. تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير لضم محمد صلاح

اِنت مش عارف تأثير دا إيه على أسرتك؟ رسالة مهمة من الرئيس للمواطنين

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم| اعرف عيار 21 سجل كام

ترشيحاتنا

توقيف شخصين بسبب حفرة في سور الصين العظيم

سقوط رجال شرطة مزيفين بحوزتهم أموالا مقلدة في القاهرة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

السيسي: تم بناء قاعدة بيانات حقيقية خلال الـ 5 سنوات الماضية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية علمي وأدبي بنسبة نجاح 70.36%

عامل بمعرض سيارات يستعين بآخرين لسرقة أموال بيع سيارة من زميله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفذه بمدرسته.. تحدٍ جديد عبر تيك توك يتسبب في وفاة مفاجئة لأمريكي

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

لو لقيته ارميه.. بيض بصفار أخضر يشعل جدلا في مصر| شاهد

النجاة بأعجوبة.. مقطع فيديو مرعب لحادث سيارة على الطريق السريع يثير الجدل

فيديو

ضبط جزارين يبيعون لحوم الخيول في بنها.. تفاصيل مثيرة/ فيديو جراف

لقطات من برومو نصى التانى.. على ربيع يلجأ للسحر وياسمين رئيس تظهر بشخصيتها

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول للأكاديمية العسكرية المصرية بالكلية الحربية

صورة لـ إيلون ماسك بالزي الخليجي تثير ضجة .. ما القصة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ