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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شحاته يشهد توقيع اتفاقية عمل جماعية تُحقق مكاسب لـ650 عاملا بـ إفكو مصر

صدى البلد

التقي حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن إدارة شركة إفكو مصر الرائدة في إنتاج وتكرير زيت الطعام والسمن الطبيعي والصابون على مستوي الشرق الأوسط والقارة الأوروبية والأفريقية، ويُمثلها عمرو مخلوف العضو المُنتدب، وتبلغ قيمة استثماراتها في مصر  1.6 مليار جنيه مصري، بما يُساهم في النهوض بالإقتصاد المصري.                                        

حضر اللقاء النائب خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ؛ عضو مجلس الشيوخ، واللجنة النقابية بالشركة برئاسة محمد عبدالناصر حسن، وذلك لتوقيع إتفاقية عمل في إطار مفاوضة جماعية ناجحة ، أسفرت عن المزيد من المكتسبات لأكثر من 650 عاملاً ،والذين تعهدوا بالمزيد من العمل والإنتاج.      

وأكد الوزير ، أن تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية هدف من أهداف ومهام الوزارة ، وإمتثال عملي  لمعايير العمل الدولية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".

وشدد الوزير ، على أهمية دور العمال في التنمية وزيادة الإنتاج ،داعياً الإدارة إلى إشراكهم في صناعة القرار داخل الشركة ،لجعلهم شركاء في كافة مراحل العملية الإنتاجية ، كما دعا العمال بالحفاظ على منشأتهم ، والعمل الجاد ، وتنمية مهاراتهم ،بهدف الإستقرار ، وزيادة الإنتاج الذي يعود بالنفع على صاحب العمل والعامل.

وتضمنت الإتفاقية بنوداً يلتزم بها كافة الأطراف لتحسين شروط العمل،والحفاظ على الحُقوق المُكتسبة للعاملين بالشركة،وتنمية مهاراتهم ، بما يساعد على إستقرار علاقات العمل،وزيادة الإنتاج.

حضر فعاليات التوقيع من الوزارة: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ،وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ،وياسر الشربيني مدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية، وحاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس. 

ومن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية : محمد عيسى المستشار القانوني والعمالي للنقابة، ومن الشركة: عمرو مخلوف العضو المنتدب للشركة، وإبراهيم عزاز، وهشام النشوقاتي مستشارين قانونيين بالشركة، ومن اللجنة النقابية:حسني محمد أمين الصندوق، وطارق محمد مصطفى نائب رئيس اللجنة، واحمد عمارة نائب مساعد، وحسن محمد أحمد، وحسين أحمد أعضاء باللجنة النقابية.

يذكر  أن شركة إفكو مصر (IFFCO)  بدء نشاطها في مصر عام 1999،وهي من إحدى الشركات التابعة لشركة إفكو الإماراتية، الرائدة في إنتاج وتكرير زيت الطعام والسمن الطبيعي والصابون على مستوي الشرق الأوسط والقارة الأوروبية والأفريقية، ومنتجاتها المسجلة محلياً ودولياً "سمن وزبدة فيرن وزيت صني وزيت نور وسمن أميرة... إلخ"  لا غنى عنها، وغيرها من المنتجات الغذائية ؛ حيث تعمل المجموعة في أكثر من 20 فئة من المنتجات الغذائية بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية. 

وتعمل المجموعة حالياً في 49 دولة حول العالم لتنتج أكثر من 80 علامة تجارية وتُصدرمنتجاتها إلى دول في 5 من قارات العالم..وتنتج الشركة  218,000 طن من الزيوت والدهون في العام، وتبلغ قيمة استثماراتها في مصر  1.6 مليار جنيه مصري مما يسهم في النهوض بالاقتصاد المصري ككل.

كما أن مصنع إفكو مصر يعد من أكبر مصانع الزيوت والدهون في منطقة شمال أفريقيا حيث يقع على مساحة 192 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمحافظة السويس،ويُعتبر مركزاً لعمليات الشركة ،ويُصدر للعديد من الدول إقليمياً ودولياً، وتبلغ حجم صادرتها حوالي 400 مليون جنيه مصري سنوياً.

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