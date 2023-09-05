فى تحرك فورى من الداخلية.. إنقاذ شاب مشرد في وسط البلد

كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ماتم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صورة لأحد الأشخاص "مشرد" بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتبين عدم وجود محل إقامة له تم تقديم الرعاية اللازمة له وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

كان "صدى البلد" قد نشر استغاثة لاحدى المواطنات طالبت بانقاذ الشاب وقالت إنها رصدت شابا مقيم في الشارع بوسط البلد بيقول اسمه جاسر وكان عايش في السعودية.