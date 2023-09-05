انتعاشة سياحية جديدة في سانت كاترين والسياح يصعدون جبل موسى

استقبلت مدينة سانت كاترين اليوم عددا من السياح والزائرين المصريين لزيارة المقدسات الدينية والتاريخية ومشاهدة شروق الشمس من أعلى قمة جبلية بمصر جبل موسي .

وتعددت الجنسيات التى تزور مدينة سانت كاترين حيث زار اليوم المدينة عدد من دول اسبانيا واستراليا والنمسا وألمانيا وعرب 48وفلسطين والإمارات والمغرب بالإضافة إلى عدد من المصريين .

وبدأ السائحين برنامجهم السياحي لسانت كاترين بصعود جبل موسي سانت كاترين والذي يستغرق ٤ ساعات لمشاهدة شروق شمس ليوم جديد من أعلى قمة جبلية فى مصر وهو جبل سانت كاترين والاستمتاع بالفقرات البدوية والطعام البدوى التى يقدم أثناء الرحلة حتى الصعود لقمة الجبل

ويتوجه السائحين لزيارة دير سانت كاترين ومشاهدة منطقة التجلى والشجرة المباركة للاستماع بالروحانيات الموجودة داخل المكان ومشاهدة كنيسة الجماجم .

وتحظى مدينة سانت كاترين بالعديد من الأماكن التاريخية والدينية والثقافية والبيئية والعلاجية حيث ياتى السائحين من مختلف دول العالم للسياحة الدينية والعلاجية من أغلب الأمراض التى تعالج بالاعشاب الطبية .

وبلغ عدد زوار مدينة سانت كاترين اليوم 719سائحا من متعددى الجنسيات .

وتعتمد مدينة سانت كاترين على سياحة اليوم الواحد والسياحة القادمة من مدن شرم الشيخ ودهب وطابا ونويبع برا والتى تنظمها شركات السياحة أو الفنادق المقيمين بها ويعود ذلك لتطوير وتوسعة مطار كاترين والتى ينتهى تطوير خلال العام القادم .