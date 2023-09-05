السعودية تعرض فرصا وتسهيلات للمستثمرين العراقيين| تفاصيل

عرضت الغرفة التجارية الصناعية بأبها في السعودية، عددًا من الفرص الاستثمارية والتسهيلات أمام المستثمرين العراقيين، وذلك خلال زيارة قام بها أمس وفد من القنصلية العراقية في جدة برئاسة القنصل محمد سمير النقشبندي لمقر الغرفة بأبها.



وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، أشارت غرفة أبها إلى أن الزيارة ناقشت تمكين رجال وسيدات الأعمال بعسير من الاطلاع على أحدث المعلومات والبيانات حول مجالات الاستثمار، بما يفتح أفاق أوسع لبناء علاقات تعاون وبناء شراكات تجارية.



وجرى خلال الزيارة عقد اجتماع مع أمين عام غرفة أبها الدكتور رياض آل عقران، لبحث سُبل التبادل التجاري، و استعراض أهم مقومات منطقة عسير الاقتصادية، وتقديم شرح عن الممكنات التجارية والاقتصادية التي تزخر بها المنطقة وتوفر البيئة المناسبة لكافة المشاريع التي تناسب مختلف الأنشطة.