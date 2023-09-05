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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل بمعرض سيارات يستعين بآخرين لسرقة أموال بيع سيارة من زميله

المتهمون
المتهمون

استعان عامل بمعرض لتجارة السيارات ب 3 أخرين لسرقة أموال بيع سيارة من سائق يعمل بذات المعرض، حيث قاموا بتتبع خط سيره عقب اتمام عملية بيع سيارة واستولوا علي الأموال ولاذو بالهرب.

 ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة في تحديدهم وضبطهم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من سائق لدى معرض لتجارة وإستيراد السيارات بالقليوبية قرر بأنه عقب قيامه بتسليم سيارة خاصة بالمعرض عمله لمعرض آخر كائن بدائرة القسم واستلام مبلغ مالى قيمة السيارة إستقل سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها السائق ،3 أشخاص مجهولين إلا أنه فوجئ بقيام السائق بتغيير خط السير وقيام مستقليه بوضع رمال على وجهه لحجب الرؤية وسرقة المبلغ المالى وهاتفه المحمول وإنزاله بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة 4 أشخاص أحدهم عامل بذات المعرض لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم السيارة الميكروباص المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمعرض محل عمل المجنى عليه وعلمه بتوجهه لبيع سيارة وإستلام المبلغ المالى عقب إتمام عملية البيع قام بالإستعانة بباقى المتهمين وإرتكاب الواقعة ، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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