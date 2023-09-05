القبض على تاجري مخدرات بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (شخصين - لهما معلومات جنائية) ، وبحوزتهما (بندقية آلية ، فرد محلى وطلقات مختلفة الأعيرة - كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين) .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.