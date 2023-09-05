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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 199 محضرا تموينيا في حملات مكثفة بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات اليوم الثلاثاء حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة أسفرت عن تحرير 199 محضر تموينى ، تنوعت ما بين 107 محضر مخالفات مخابز و 92 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

ومن جانبه أشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه من أهم المحاضر التي تم تحريرها محضر جنح مركز بركة السبع ضد المدير المسئول عن مخبز بلدى لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 7 شيكارة دقيق بلدى بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، كما تم تحرير محضر جنح مركز الباجور ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأدخنة والسجائر لحيازته كمية قدرها 80 علبة سجائر أجنبية مهربة جمركياً مجهولة المصدر وبدون فواتير والبيع بأزيد من السعر المتداول بالأسواق . 

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 وأكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة على الأسواق وكافة المحلات العامة لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

التموين والتجارة الداخلية الصحة العامة للمواطنين الطب البيطري المخابز والأسواق المنشآت التموينية حملات تفتيشية مديرية التموين والتجارة الداخلية

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