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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فرحانة وفخورة بيك.. بسمه وهبة توجه رسالة لـ ابنها عبر إنستجرام

بسمه وهبه
بسمه وهبه

نشرت الاعلامية بسمه وهبه عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

وظهرت بسمه وهبه برفقة ابنها، مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معها عبرالتعليقات .

وعلقت قائلة:" فرحانه وفخوره بيك ياروح قلبي وعقبال اولادكم يارب".

وتستعد الإعلامية بسمة وهبة، حاليا للموسم الثاني من برنامج "العرافة" الذي يعرض في رمضان 2022 على قناة"المحور".

 

وأجرت الإعلامية بسمة ربة جلسة تصوير استعدادا للموسم الثاني من برنامجها العرافة، الذي حقق نجاحا ساحقا فيموسمه الأول، لتقرر إدارة القناة استكمال الموسم الثاني من البرنامج.

ومن المقرر أن ينطلق برنامج "العرافة" يوميا طوال شهر رمضان عقب الإفطار نجوم الفن والرياضة، حيث سيشهد الكثيرمن المفاجآت، والتفاصيل والأسرار الخاصة بضيوفها.

وتعتمد بسمة وهبة من خلال برنامج العرافة، على الاستعانة بشخصية مجهولة تتحدث من وراء حجاب تدعى«العرافة»، ودورها يقوم على مواجهة ضيوف البرنامج بأسرار لا يعلمها أحد عنهم والمشاكل التي تعرضوا لها فيحياتهم، والمصائب التي تورطوا في مراحلهم العمرية المختلفة.

الاعلاميه بسمة وهبة برنامج العرافة رمضان 2022 قناة المحور

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