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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع موظف بالمعاش وإصابة ابنه في انقلاب دراجة نارية بطوخ

مصرع موظف
مصرع موظف

لقى موظف بالمعاش بطوخ مصرعه وأصيب ابنه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم جراء حادث سقوطهما من على دراجة نارية أثناء قيادة الأول لها واستقلال الثانى خلفه أمام قرية السفاينة دائرة مركز شرطة طوخ بسبب اختلال عجلة القيادة بيده جرى نقل المصاب والمتوفى لمستشفى بنها الجامعى والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة. 


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة وطلب نجل المتوفى للشهادة بعد خروجه من المستشفى، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. 


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى يفيد استقبال جثة موظف بالمعاش وإصابة نجله بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 


انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفى "رجب ح ع"، 61 سنة بالمعاش كان يقود دراجة نارية ويستقل خلفه نجله "محمد ر ح"، 34 سنة مندوب مبيعات مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ولدى عبورهم مزلقان قرية السفاينة دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيد والده ما أدى إلى سقوطهم أرضا ووفاة والده إثر إصابته بالجمجمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

طوخ مركز شرطة طوخ مدير أمن القليوبية مستشفى بنها الجامعي بنها

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