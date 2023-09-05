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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عواد يرحب بتجديد عقده مع الزمالك

صدى البلد

رحب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتجديد تعاقده مع الأبيض في الفترة المقبلة.
وينتهي عقد الحارس مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل.


وأخطر اللاعب الجهاز الفني للفريق برغبته في الاستمرار مع الزمالك لفترة جديدة، وينتظر الحارس استقرار الأوضاع الإدارية في النادي للتفاوض على حسم تجديد عقده.


وفي سياق أخر حدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا

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