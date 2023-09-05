دبلوماسي فرنسي يكشف سبب رغبة ماكرون في حضور قمة بريكس

كشف المبعوث الفرنسي السابق إلى روسيا سيلفي بيرمان، عن سبب رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حضور قمة بريكس التي استضافتها مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال "بيرمان" إن ماكرون رغب في حضور قمة بريكس، لحث الدول على عدم التقرب إلى روسيا، مضيفا أن "الأمور لا تجري بهذه الطريقة"، ولا معني لها.

وأضاف الدبلوماسي الفرنسي السابق، أن توسع مجموعة بريكس علامة على النجاح، حيث أصبح العالم متعدد الأقطاب، مشددا على أن "هذا هو العالم الجديد، حيث لا تريد الدول النامية التكيف مع تصورات الآخرين"، بل تريد العيش على قدم المساواة مع الآخرين، بحسب تصريحاته لبرنامج لو كلوب على الموقع الإلكتروني لصحيفة لوفيجارو الفرنسية اليومية.

وأشار بيرمان، إلى أن هذا المستوى العالي من الاهتمام بدول البريكس بين العديد من الدول ينبع من الرؤية العالمية التي تقدمها المجموعة، والتي تختلف عن الرؤية الغربية ونوه إلى "أن رؤيتهم لعالم اليوم هي أنه ينبغي أن يكون متعدد الأقطاب، إنهم لم يعودوا يريدون الاعتماد على شريك أو شريكين، ولم يعودوا يريدون أن يتم إلقاء المحاضرات عليهم".

وأعلنت بريكس، قبول ستة دول جدد هي مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وسيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024.