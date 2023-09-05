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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ جراحة: يمكن إجراء عمليات للطفل داخل رحم الأم

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد الشامي، أستاذ جراحة الأطفال وحديثي الولادة بكلية طب الأزهر، أن نسبة التشوهات الخلقية بالأطفال تتراوح بين 7 إلى 10%، بمعنى أن بين كل 100 طفل هناك 10 أطفال لديهم تشوهات خلقية.

وأوضح "الشامي"، خلال لقائه ببرنامج طبيب البلد المذاع على شاشة "صدى البلد" تقديم "شاهيناز جاويش"، أن هناك تقدم علمي كبير في جراحة الأطفال اليوم، فيمكن إجراء عمليات للطفل وهو بداخل رحم الأم، أو عن طريق الروبوتات، لتفادي الولادة بتشوهات خلقية للطفل.

ضرورة فحص الطفل قبل الطهارة

وشدد "الشامي"، على ضرورة فحص الطفل إكلينيكيا قبل عملية الطهارة، مؤكدا أن الطهارة أو الختان تكون للذكور فقط وليس الإناث، لافتا إلى أن الطهارة يمكن أن تحدث بأي وقت طالما لا توجد موانع أو لا يعاني من مرض الصفراء الجلدي. 
 

جراحة الاطفال حديثي الولادة التشوهات الخلقية رحم الأم عملية الطهارة الختان الصفراء الجلدي

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