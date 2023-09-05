لنوم صحي منتظم بدون تقطع.. إليك أهم النصائح والتحذيرات

قالت الدكتورة ريهام صفوت، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك أغذية تساعد على النوم بشكل منتظم، ومنها: الحليب، أو وضع سمسم على الزبادي.

وأوضحت "صفوت"، خلال لقائها ببرنامج ست الستات المذاع على شاشة "صدى البلد" من تقديم دينا رامز، أن الكريز يأتي على رأس الأطعمة التي تحتوي على الميلاتونين الذي يساعد على النوم.

وأضافت، أن (عين الجمل، الموز، الطماطم، الخضراوات الورقية الغامقة، و البروكلي)، كل هذه الأغذية تحتوي على ميلاتونين بنسبة عالية جدا، موضحة أن أخر وجبة قبل النوم يجب أن تكون قبله بساعتين كحد أدنى.

البعد عن هذه الأغذية

وشددت، على أهمية تناول وجبات صحية على مدار اليوم، والبعد عن المقليات أو الأغذية المصنعة خلال فترة المساء لأنها تسبب صعوبة بالهضم، مضيفة أن التوابل يمكن أن تسبب ارتجاع أو حموضة وينتج عنها مشاكل بالجهاز الهضمي.

ضرورة شرب الماء باستمرار

ونصحت، بشرب الماء و الترطيب الجيد للجسم على مدار اليوم لصحة الجسم و وظائفه بشكل مستمر.

