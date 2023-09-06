عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 : تجنب الإنفاق المتسرع

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023: زيادة أو ترقية

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023

ثق في حدسك واستخدم قوتك الداخلية لدفعك نحو النجاح، إن سحرك وجاذبيتك في أعلى مستوياتهما على الإطلاق، مما يجعل هذا وقتًا رائعًا للتواصل والتواصل الاجتماعي، استخدم هذه الطاقة لصالحك وشاهد أبواب الفرص مفتوحة لك.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

في الأمور المتعلقة بالقلب، ستجذب طاقتك المكثفة كل الأشخاص المناسبين إليك اليوم، إذا كنت أعزبًا، كن منفتحًا على الاتصالات غير المتوقعة التي قد تنشأ.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

ثق في حدسك عندما يتعلق الأمر بصحتك ورفاهيتك، قد يكون روتين التمارين الجديد أو عادات الأكل الصحية هو ما تحتاجه لتشعر بأفضل حال، تذكر أن تأخذ وقتًا للرعاية الذاتية وتعطي الأولوية لصحتك العقلية والعاطفية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سيتم ملاحظة حضورك القوي في مكان العمل اليوم، يعد هذا وقتًا رائعًا لطلب زيادة الراتب أو تولي دور قيادي أو بدء مشروع جديد، سيكون دافعك وتصميمك في أعلى مستوياتهما على الإطلاق، وسوف ينتبه زملاؤك لذلك، تذكر تفويض المهام والعمل كفريق لتحقيق النجاح.  

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

أموالك تتحسن قد تنشأ فرص لمصادر دخل جديدة، أو قد يؤتي الاستثمار المالي ثماره، ثق بغرائزك وتحمل المخاطر المحسوبة عندما يتعلق الأمر بالمال، تذكر أن تضع الميزانية بحكمة وتتجنب الإنفاق المتسرع.

برج العقرب برج العقرب وحظك اليوم برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء برج العقرب وحظك اليوم صحيا برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدريب وسقوط| السبب الحقيقي وراء إصابة محمود الخطيب خلال معسكر الأهلي.. 3 غرز في رأس الأسطورة

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

مفاجأة بشأن أسعار السجائر |اعرف العلبة بكام

قرار جمهوري بالأسماء.. تعيين 67 مستشارا نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة

أزمة بين الأهلي والكاف بشأن السوبر الأفريقي

درجة الحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تحذر من موجة حارة بداية من الغد

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

موضوعات متعلقة

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023: زيادة أو ترقية

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023: دعوة غير متوقعة

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 : شارك آمالك ومخاوفك

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023: أحداث غير متوقعة

برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 : أظهر إبداعك

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023: أخبار جيدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

ابتعدوا عن الاستعلاء| «شبانة»: بيراميدز يتصوّر أنه يحمل كرباجًا لجلد الإعلاميين والصحفيين

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 6-9-2023

باريس في مأزق.. النيجر ترفض الوصاية وتطرد فرنسا من أراضيها |ماذا يحدث؟

60.3 % للأداب و59.1 للحقوق و50.1 للتربية الرياضية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

في مرحلتها الفعالة «كونوا حذرين».. مسئول أوكراني: الحرب العالمية الثالثة بدأت

روسيا تعلن إسقاط مسيرة في أجواء بريانسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. جورجينا صديقة رونالدو تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا

مالكته الأجنبية تركته.. قرد طليق يثير حالة من الجدل في مدينة دهب

تتجاوز 300 ألف جنيه.. سعر إطلالات ديميت أوزديمير تثير الجدل

تحطيم الرقم القياسي لاصطياد أطول تمساح.. اعرف التفاصيل

فيديو

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ