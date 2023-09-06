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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من ضياء السيد على احتمالية مواجهة الأهلي للاتحاد السعودي

صدى البلد

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أنه حال وجود مواجهة بين الأهلي واتحاد جدة السعودي فإنها ستكون مواجهة قوية بين الناديين، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر قادر على الفوز في على منافسه رغم امتلاكه لاعبين كبارًا مثل كانتي وبنزيما وغيرهما.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "فريق اتحاد جدة يعاني مشكلة دفاعية بعد إصابة أحمد حجازي، ولم يستطيعوا ضم مدافع قوي حتى الآن، اتحاد جدة فريق محترم لكن هزيمته ليست صعبة، والأهلي قادر على تحقيق نتائج جيدة في المونديال".

وأضاف: "كل مسئولي ليفربول يؤكدون احترافية محمد صلاح، وأرى أن كل المؤشرات بأنه سيكمل مسيرته في إنجلترا خلال الموسم الجاري، خصوصًا في ظل عامل الوقت حاليًا، وجاءت تحركات اتحاد جدة مُتأخرة، وصلاح الأفضل داخل إنجلترا ونجم الليفر الأول حاليًا ومن الصعب تعويضه حاليًا حال رحيله".

وواصل: "الفرق الكبرى لا تفرط في النجوم بسهولة، وعلى الأقل صلاح سيكمل الموسم الحالي مع ليفربول، لأن توقيت العرض السعودي غير جيد، ولم ألتق باللاعب مؤخرًا في إنجلترا".

وأشار ضياء السيد إلى أن معسكر الأهلي في النمسا يسير بشكل جيد، واللاعبون في حالة حماس شديد استعدادًا للموسم الجديد، والفوز بالسوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، مُتمنيًا أن يكون الموسم القادم تاريخي بالنسبة للقلعة الحمراء.

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