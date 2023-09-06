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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو باقة النت على قدك.. كيف تمنع التطبيقات من استخدامها؟

لو باقة النت على
لو باقة النت على قدك.. كيف تمنع التطبيقات من استخدامها ؟

قد تستهلك التطبيقات الموجودة على هاتفك الذكي الكثير من باقة الإنترنت، وفي الوقت الذي قد تكون تتجنب فيه التنزيلات غير الضرورية والبث المباشر للحد من استخدام البيانات على هاتفك، إلا أنك تجد في النهاية أن باقة الإنترنت قد تم استهلاكها بشكل شبه كامل. 

 

وبحسب موقع MakeUseOf فإن هناك عدد من الطرق التي يمكن من خلالها منع أي تطبيق على هواتف أندرويد من استخدام بيانات الهاتف أو استهلاك الباقة ومنع استمرار هدرها . 

 

تقييد التطبيقات من استخدام باقة الإنترنت 

 

توجه إلى إعدادات هاتفك من خلال التمرير لأسفل من أعلى شاشة هاتفك. ثم اضغط على أيقونة الإعدادات في الزاوية. 

 

انتقل إلى الشبكة والإنترنت ثم استخدام البيانات أو الاتصالات ثم استخدام البيانات، اعتمادًا على الجهاز الذي تستخدمه، وسترى كمية البيانات المستهلكة من الباقة التي استخدمتها في أعلى تلك القائمة.

 

حدد استخدام التطبيق أو بيانات الهاتف لمعرفة مقدار البيانات التي استخدمها كل تطبيق مؤخرًا، وعادةً ما تكون التطبيقات التي تستهلك معظم البيانات في أعلى القائمة.

 

تحقق من القائمة وانقر على التطبيق الذي يستخدم أكبر قدر من البيانات، وسترى إحصائيات استخدام البيانات لهذا التطبيق، بما في ذلك استهلاك التطبيقات في الخلفية. حيث قد تتفاجأ بكمية البيانات التي يستخدمها موقع معين وحده. 

 

انقر فوق أحد التطبيقات وقم بإيقاف تشغيل السماح باستخدام بيانات الخلفية لإيقاف تشغيل البيانات الخلوية لتطبيقات معينة.

 

قم أيضًا بإيقاف تشغيل "السماح باستخدام البيانات" أثناء تشغيل "موفر البيانات" إذا لم يكن قيد إيقاف التشغيل بالفعل، وهذا يضمن أن التطبيق لا يستخدم بيانات الهاتف عندما يكون موفر البيانات في هاتفك نشطًا.

 

تعيين تحذير لبيانات الباقة وحدود الاستخدام


في قائمة إعدادات هاتفك، انقر فوق اتصالات أو الشبكة والإنترنت.


انتقل إلى استخدام البيانات ثم  دورة الفوترة وتحذير البيانات.


قم بالتبديل إلى تعيين حد البيانات، وقد تحتاج إلى النقر على أيقونة الإعدادات أولاً. 


انتقل إلى حد البيانات، ثم حدد إما GB أو MB من القائمة المنسدلة الموجودة على اليمين. 

قم بتعيين قيمة لحد استخدام البيانات. 


قم بالتبديل إلى خيار تعيين تحذير البيانات أيضًا. 


انقر فوق تحذير البيانات، ثم أدخل قيمة تحذير البيانات كما فعلت أثناء تعيين حد البيانات.

 

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