مش هيكون إضافة|تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور

علَقَ أسامة حسن نجم نادي الزمالك السابق على انتقال إمام عاشور لاعب وسط الأبيض السابق إلى صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وقال حسن في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN": " إمام عاشور لن يكون إضافة للنادي الأهلي في الموسم القادم ، ولا أعلم سبب عودته سريعاً من صفوف فريق ميتييلاند الدنماركي وانتقاله إلى القلعة الحمراء ، وهو بالأساس مشجع لنادي الزمالك ".

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور

وأضاف : " إمام عاشور سيخسر كثيرا ًبرحيله عن نادي الزمالك ، ولن يقدم الآداء المنتظر منه مع الأهلي ، فالأبيض لن يقف على رحيل أي لاعب ، والعديد من النجوم رحلوا عن القلعة البيضاء على مر العصور ، فالأندية الكبرى لا تتأثر برحيل أي من لاعبيها ".