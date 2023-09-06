بهذه الطرق.. اختفِ من WhatsApp بدون حذفه

يمكن اعتبار تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب أحد مسببات الإزعاج في وقتنا الحالي، نظرا لكونه الأشهر من بين تطبيقات المراسلة ويضم أكثر من 2 مليار مستخدم بشكل نشط، حيث يختلف تمامًا عن التطبيقات الأخرى لأن غرضه الأساسي هو المراسلة وليس هناك خيارات لتسجيل الخروج أو الابتعاد عن الإزعاج.

وبحسب موقع MakeUseOf فإن هناك عدد من الطرق التي يمكن اتباعها للاختفاء من على تطبيق واتساب WhatsApp والهروب من إزعاجه ولكن بدون حذفه.

قم بإيقاف تشغيل جميع إشعارات واتساب



على هواتف أندرويد، اتبع الخطوات التالية:

افتح الإعدادات.

اضغط على الإشعارات، ثم قم بالتمرير لأسفل وحدد WhatsApp واتساب.

بجوار السماح بالإشعارات، قم بإيقاف تشغيل مفتاح الإشعارات الأخضر.



على هواتف آيفون ، اتبع الخطوات التالية:

افتح الإعدادات الخاصة بك.

قم بالتمرير لأسفل وانقر على تطبيق WhatsApp واتساب.

انتقل إلى الإشعارات.

بجوار السماح بالإشعارات، تأكد من إيقاف تشغيل التبديل.



قم بتثبيت تطبيق جدار الحماية أو "Firewall"



وإذا كنت تستخدم هاتفًا يعمل بنظام التشغيل أندرويد ، فيمكنك تنزيل بعض أفضل تطبيقات جدار الحماية الموثوق منها من متجر Google Play، حيث يسمح لك جدار الحماية بمنع بعض التطبيقات من الاتصال بالإنترنت.

وعند استخدام جدار حماية لتطبيق واتساب ، ستبدو غير نشط حتى عندما تكون متصلاً بشبكة Wi-Fi أو بيانات الهاتف الذكي .

فرض إيقاف أو "Force Stop" لـ واتساب



سيؤدي إيقاف تطبيق واتساب بالقوة إلى منع تشغيل التطبيق في الخلفية؛ وبهذه الطريقة، ستبدو كما لو كنت غير متصل بالإنترنت دون قطع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو إيقاف تشغيل البيانات .

لكي تكون قوة الإيقاف فعالة، يجب عليك الابتعاد عن تطبيق واتساب، وإذا قمت بفتح التطبيق، فسيتم تنشيطه مرة أخرى.

انتقل إلى إعدادات هاتفك.

انتقل إلى التطبيقات.

حدد WhatsApp واتساب واضغط على Force Stop.