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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف أسباب فشل صندوق دعم المنتخبات الوطنية.. ويتهم اتحاد الكرة بالتقصير

أحمد حسن
أحمد حسن

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن الأسباب التي أدت إلى فشل مشروع صندوق دعم المنتخبات الوطنية، متهمًا الاتحاد المصري لكرة القدم بالوقوف وراء أسباب فشله.

وقال حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «فشل مشروع دعم المنتخبات الوطنية يُسأل عنه اتحاد الكرة وهو سبب عدم استكماله».

ونفى حسن، أن يكون الصندوق قد تدخل في عمل اتحاد الكرة، قائلًا: «مستعد مواجهة أي شخص في اتحاد الكرة لديه الشجاعة في مسألة أن الشركة المسئولة تدخلت في ملف دعم المنتخبات الوطنية».

وأوضح العميد، أن الشركة التي كانت تتولى ملف دعم المنتخبات الوطنية كانت تضم مجموعة من نجوم الكرة.

وتحدث "حسن" عن أن فكرة إنشاء الصندوق جاءت بعد كأس العالم الأخيرة، مضيفًا «شهدنا ما وصلت إليه المغرب والسنغال وأن هذه الدول سبقتنا بسنين».

ولفت حسن إلى أن هناك مؤسسات وبنوكًا أرادت الدخول في صندوق دعم المنتخبات الوطنية من أجل رعاية منتخبات الشباب.

وحول طبيعة عمل الصندوق، قال حسن: «شكلنا لجنة يمثل فيها اتحاد الكرة بعضوين و3 يمثلون الشركة وممثل الوزارة والوزير أشرف صبحي».

وأضاف: «طالبنا اتحاد الكرة بوضع معايير لاختيار المديرين الفنيين للمنتخبات مع إبقاء حق اتحاد الكرة في اختيار المديرين الفنيين».

وحول حدوث وسائط في الاختيارات، قال حسن: «نحن نتعامل مع عقلية احترافية وليست عقلية الهواة وابني مواليد 2002 لم ينضم للمنتخب الأولمبي».

أحمد حسن منتخب مصر قائد منتخب مصر السابق الاتحاد المصري المنتخبات الوطنية

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