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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نادي الأدب بالعريش يناقش كتاب علم النقد

ندوة أدبية لنادي
ندوة أدبية لنادي الأدب بالعريس

نظم نادي أدب العريش محافظة شمال سيناء  بالتعاون مع نادي أدب البادية الشيخ زويد ورفح ونادي شعراء البادية بئر العبد ، ندوة أدبية لمناقشة كتاب علم النقد الأدبي ، للباحث والشاعر  حاتم عبد الهادي ، وذلك تحت رعاية أشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء. 

وحضر اللقاء شعراء نادي أدب البادية بالشيخ زويد ، وشعراء نادي شعراء البادية  ببئر العبد وذلك في ضيافة شعراء وأدباء نادي أدب العري، بقصر ثقافة العريش بقاعة اجتماعات  الشاعر المرحوم الشيخ محمد عايش عبيد .

أدار الحوار الاديب محمود طبل، وحاضر في الندوة   كل من  : الأديب محمود طبل، و الدكتور الشاعر  : سمير فايق محسن.. وقد  تم استعراض الكتاب الذي يقع في- ١١٤ -صفحة من القطع المتوسط.وصادر عن دار الدفاع للصحافة والنشر.

خمسة محاور :

 

و قد تحدث الكاتب عن خمسة محاور أساسية وهي:
المحور الأول  :   البلاغي والشعراء.
المحور الثاني :   التأصيلي والحداثي .
المحور الثالث :
 من الكلاسيكي إلى  التجديدي ، وعصر النهضة والنقد الأدبي. ،ومفهوم الشعرية العربية وعلم الأدب. 
المحور الرابع :الشعر من البلاغة إلي المناهج الحديثة- المناهج والمذاهب الأدبية والنظريات التقليدية .
المحور الخامس :الحركات الشعرية العربية، واستراحة التطبيق .


 

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العريش نادي أدب ندوة الشاعر

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