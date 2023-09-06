نادي الأدب بالعريش يناقش كتاب علم النقد

نظم نادي أدب العريش محافظة شمال سيناء بالتعاون مع نادي أدب البادية الشيخ زويد ورفح ونادي شعراء البادية بئر العبد ، ندوة أدبية لمناقشة كتاب علم النقد الأدبي ، للباحث والشاعر حاتم عبد الهادي ، وذلك تحت رعاية أشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء.

وحضر اللقاء شعراء نادي أدب البادية بالشيخ زويد ، وشعراء نادي شعراء البادية ببئر العبد وذلك في ضيافة شعراء وأدباء نادي أدب العري، بقصر ثقافة العريش بقاعة اجتماعات الشاعر المرحوم الشيخ محمد عايش عبيد .

أدار الحوار الاديب محمود طبل، وحاضر في الندوة كل من : الأديب محمود طبل، و الدكتور الشاعر : سمير فايق محسن.. وقد تم استعراض الكتاب الذي يقع في- ١١٤ -صفحة من القطع المتوسط.وصادر عن دار الدفاع للصحافة والنشر.

خمسة محاور :

و قد تحدث الكاتب عن خمسة محاور أساسية وهي:

المحور الأول : البلاغي والشعراء.

المحور الثاني : التأصيلي والحداثي .

المحور الثالث :

من الكلاسيكي إلى التجديدي ، وعصر النهضة والنقد الأدبي. ،ومفهوم الشعرية العربية وعلم الأدب.

المحور الرابع :الشعر من البلاغة إلي المناهج الحديثة- المناهج والمذاهب الأدبية والنظريات التقليدية .

المحور الخامس :الحركات الشعرية العربية، واستراحة التطبيق .







