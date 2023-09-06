صاحب شركة ينصب على مواطنين في 3 ملايين جنيه بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (مالك شركة للإستثمار والخدمات الطبية - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه رفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ (3,750,000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.