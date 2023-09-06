حداد وعاطلان وراء جرائم سرقة السيارات بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية من (مالك ورشة إصلاح جرارات - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ ) بإكتشافه سرقة سيارته "ربع نقل" حال توقفها بدائرة القسم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (حداد ، وعاطلان - "لهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المغافلة ، وأنهم إرتكبوا واقعتين مماثلتين بدائرة القسم ، كما أضافوا ببيعهم المسروقات لعملائهم سيئى النية (سمكرى سيارات ، تاجر خردة ، سائق - "لهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.